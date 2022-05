Über Susanne Hausamann

Warum RE/MAX Lizenznehmer?



"Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu schmieden".......... wer von uns hat nicht schon selbst diese Erfahrung gemacht?!



Da diese Veränderungen im Leben auch meist mit einer Änderung unserer Wohnverhältnisse verbunden sind - ist es dann nicht beruhigend zu wissen, Experten an der Hand zu haben die Ihnen nahe und in der Lage sind, den Wert Ihrer Immobilie zu kennen und durch gegebenen Synergieeffekt und Marktkompetenz des erfolgreichsten Immobilien-Netzwerkes Ihr bestehendes Objekt in kürzester Zeit zum BESTPREIS zu vermitteln? Gerne stehen wir auch mit Rat und Tat während dieser Übergangszeit zur Seite um Ihre neue Traumimmobilie zu finden und Ihnen mit unserem bewährten Geschäftspartnern (Übersiedlungsfirmen, Handwerker etc) diesen Wohnungswechsel so angenehm wie möglich zu machen!



Ich möchte mich als Ihre regionale Immobilienberaterin der RE/MAX DCI-Gruppe kurz bei Ihnen vorstellen.

Mein Name ist Susanne Hausamann, geb. GLATT, ich bin Mutter eines erwachsenen Sohnes, der mich bereits tatkräftig im Team unterstützt, lebe seit meiner Geburt (1968) im Bezirk Korneuburg - sozusagen in Ihrer Nachbarschaft.

Mit tatkräftiger Unterstützung meiner Teamkollegen - die Ihrerseits ebenfalls sehr engagiert, kompetent und leidenschaftlich dieser Tätigkeit nachgehen - betreibe ich RE/MAX Immobilien seit Anfang 2010 erfolgreich und mit großer Freude in der Region Korneuburg-Umgebung und auch Wien.



Ganz zu Recht werden Sie sich nun fragen, was unterscheidet mich/uns, bzw. unsere Dienstleistung vom Rest der bereits ansässigen Branche?



Davon erzähle ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch, wie auch von Ihren Vorteilen, ebenfalls zum Kreis unserer zufriedenen Kunden zu zählen - rufen Sie uns dazu einfach an, schreiben Sie eine Email shausamann@remax.net, besuchen Sie unsere persönliche Homepage: www.immo-korneuburg.at, oder unsere Facebook Seite Remax-Korneuburg - um weiterführende Informationen zu erhalten - Weil sich bei uns alles um SIE UND IHRE Immobilie dreht!

Spezialgebiet:

Baugründe und Wohnimmobilien - Bezirk Korneuburg und Wien

Branchenbezogene Ausbildungen:

RE/MAX Succeed/Trainee1, RE/MAX Career Basic, Bewertung - Next Level bei Kranewitter, NLP- Basic, Prakt.- und Masterlehrgänge,

NLS - Certified Neuro Linguistic Seller ADLER-Social Coaching



Seit 2010 erfolgreich im RE/MAX-Netzwerk!

Team Hausamann:

Lucas Hausamann, Assistent

Mobil. + 43 699 138 25 225

Ausbildun g: RE/MAX Succeed/Trainee1, RE/MAX Career Basic



Michaela Buchberger, Assistentin

Mobil. + 43 676 590 33 99

Ausbildun g: RE/MAX Succeed/Trainee1, RE/MAX Career Basic



Dipl. Ing. Katrin Gregori-Harrer, Office-Assistentin

Mobil. +43 699 127 000 48

Ausbildung: RE/MAX Succeed/Trainee1, RE/MAX Career Basic

Carina Jänicke, Trainee

Mobil. + 43 650 30 11 656